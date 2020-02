Mat 26 Doudesaffer läit den Iran den Ament op der Plaz 2 mat de meeschte Leit, déi um Coronavirus gestuerwe sinn.

245 Mënsche leien op der Intensivstatioun, d'Nopere vun der Islamescher Republik hunn hir Grenzen zougemaach, well sech de Virus vum Iran aus am Noen Oste verbreet huet. Déi 6 Infizéierter am Irak koumen aus dem Iran, an och Patienten am Bahrain a Kuwait hunn de Covid-19 aus Teheran matbruecht. Kuwait mellt op d'mannst 43 Corona-Fäll, Bahrain der 33, déi Vereenegt Arabesch Emirater der 13 an Oman 4 Infizéierter. Bis de 7. Mäerz bleiwen d'Lokaler, Schoulen, Unien a Kinoen zu Bagdad zou.

Déi reliéis Autoritéiten am Iran géinge sech wieren, de Pilger-Verkéier a Richtung Maschad a Ghom ze stoppen a béid helleg Stied ënner Quarantän ze setzen. Fir dem Virus entgéintzewierken gëtt de Metro zu Teheran reegelméisseg desinfizéiert. D'Freidesgebieder fir dës Woch goufen ofgesot, d'Fussballmatcher ginn zwar gespillt, awer ouni Spectateuren op der Plaz.

Saudi-Arabien an den Irak hunn aner Mesuren ergraff. Si loosse keng Pilger méi an d'Land a viséieren, den Haddsch Enn Juli mat 2,5 Millioune Participanten ofzesoen. Dat wier déi éischte Kéier an der Geschicht vum Land.

D'Auswierkungen op d'Tourismusbranche sinn net ze iwwersinn. Zu Nadschaf, eng helleg Stad vum schiiteschen Islam, sinn den Ament 300 vun den 350 Hoteller zou. An deenen anere 50 si just tëscht 5 an 10% vun den Zëmmer beluecht. "De reliéisen Tourismus ass op null", kloen déi Verantwortlech op der Plaz.

1.000 Mënschen an Nordrhein-Westfalen a Quarantän

D'Zuel vun den Infizéierte bei eisen däitschen Noperen ass mëttlerweil op iwwer 30 geklommen. 14 nei Fäll goufen et eleng an Nordrhein-Westfalen. Och am Norde vum Land goufen éischt Patiente gemellt. Bannent nëmmen engem Dag huet sech d'Zuel verdräifacht. Schätzungen no wieren ëm 1.000 Leit am Bundesland Nordrhein-Westfalen a Quarantän.