D'USA an d'Taliban hunn een Ofkommes zu Doha am Katar ënnerschriwwen. 18 Joer nodeems d'Amerikaner an den Afghanistan amarschéiert sinn.

E Freideg hat den amerikanesche President Donald Trump erkläert, datt den Ausseminister Mike Pompeo dofir zu Doha wäert sinn. Am Accord tëscht den Amerikaner an den Taliban ass virgesinn, datt d'USA hir Zaldoten ofzéien. En Konterpartie mussen d'Taliban Garantië ginn, datt d'Land keng Héichbuerg vun Terroristen duerf ginn. Virun dem Ënnerschreiwe vum Accord haten d'Amerikaner den Taliban eng Konditioun gestallt. Eng Woch laang huet d'Gewalt am Afghanistan misste reduzéiert ginn, als Test. Zwar wier eng Waffepaus net komplett agehale ginn.

Allerdéngs hätt sech d'Situatioun op der Plaz berouegt.