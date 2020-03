Hannergrond ass eng Decisioun vun Ankara, d'Leit déi iwwert d'Grenz wëlle goen, net méi dorunner ze hënneren.

Nodeems den tierkesche President Recep Tayip Erdogan decidéiert huet, nees d'Grenzen fir Flüchtlinge Richtung Europa opzemaachen a keng Migranten méi zeréckzehalen, gëllt déi héchst Alerte beim europäesche Grenzschutz.

Informatioune vun de Vereenten Natiounen no waren e Samschdeg den Owend op d'mannst 13.000 Migranten, dorënner och Famillje mat klenge Kanner op der Grenz fir a Griichenland an hunn do d'Nuecht verbruecht.

Den tierkesche Staatschef hofft duerch seng Menacen, fir Ënnerstëtzung fir seng Arméi a Syrien ze kréien.

Elleng op der Insel Lesbos sinn um Sonndeg de Moie 400 Migranten ukomm, dat melle Reporter vun der Plaz. Am Nordosten zu Evros hu Police an Arméi, der griichescher Regierung no, 10.000 Migranten dovunner ofgehalen, fir an de leschte Stonnen iwwert d'Grenz ze kommen.

Op engem anere griichesch-tierkesche Grenziwwergang wieren um Sonndeg de Moien op d'mannst 2.000 Migranten, dorënner Syrer, Afghanen an Iraker aus Istanbul ukomm, déi probéieren, fir an d'EU ze kommen.

Griichenland reprochéiert Ankara, eng Migratiounskris z'organiséieren. Athen hat an de leschten Deeg ëmmer nees kloer gemaach, et géif ee keen illegal iwwert d'Grenz eraloossen.

D'Tierkei huet dann och um Sonndeg de Moien, eegenen Aussoen no, eng Militäroffensiv géint déi syresch Arméi lancéiert. No de Loftattacken op tierkesch Zaldoten en Donneschdeg an der Provënz Idlib wier d'Géigenoffensiv voll am Gaang, sou den tierkesche Verdeedegungsminister um Sonndeg de Moien zu Ankara. Säi Land wéilt awer keng Konfrontatioun mat Russland, dat de Baschar al-Assad ënnerstëtzt.