Virun 30 Joer ass den Orkan "Wiebke" iwwer Deeler vun Europa ewech gezunn. Et goufe Wandvitesse vun tëscht 130 an 200 Kilometer an der Stonn gemooss.

Och Lëtzebuerg war deels staark betraff, hei goufen 146 Kilometer an der Stonn gemooss. Diech goufen ofgedeckt, Autoen hu Schued gelidden a Bëscher goufen zerstéiert.



Den Orkan "Wiebke" war just ee vu ville Stierm, déi et am Ufank vum genannte Joer gouf. Nieft dësem gouf et och nach d'Vivian an d'Daria.

Bei engem Stuerm am Januar 1990 war zu Lëtzebuerg eng Persoun ëm d'Liewe komm.

Europawäit haten d'Stierm 200 Doudesaffer gefuerdert.