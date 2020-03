Global gi weltwäit ronn 3.000 Doudeger gezielt, dovunner bal 2.840 eleng a China, 88.000 Infizéierter goufe bis e Sonndeg confirméiert.

D'Weltgesondheetsorganisatioun huet de Risiko, datt sech de Coronavirus verbreet vun "héich" op "ganz héich" eropgesat. Antëscht konnt a 66 Länner de Coronavirus nogewise ginn.

A Frankräich ginn et 100 Infizéierter: vun de 86 hospitaliséierten Patiente sinn der 9 an engem graven Zoustand. Zwee Doudesfäll goufen et bis ewell a Frankräich.

An Italien ginn et 1.100 Infizéierter. Bis ewell si 34 Persounen duerch de Virus verscheet. Betraff ass besonnesch den Norde vum Land.

A Spuenien si 50 Patiente mam Virus infizéiert. Weiderhi bleift och e groussen Hotel op Teneriffa a Quarantaine, wou nach ëmmer eng 600 Touriste blockéiert sinn, dorënner jo och Lëtzebuerger.

Och d'USA hunn e Samschdeg den Owend deen éischten Doudesfall vun enger Persoun offizialiséiert, deen duerch de COVID-19-Virus verscheet ass.

