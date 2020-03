Satellittebiller vun der Nasa weisen een däitleche Réckgang vun der Loftverschmotzung a China nom Ausbroch vum Coronavirus.

Op de Biller vun der Nasa ass op ville Plazen de relativ héijen Stéckstoffdioxid-Ausstouss (giel a rout op der Kaart) virun de Coronavirus-Moossnamen Ufank Januar ze gesinn. Ee Mount duerno huet sech dat däitlech verbessert (wäiss a blo).

Wéi et vun der Nasa an engem Schreiwes heescht, wär de Réckgang vum Stéckstoffdioxid-Ausstouss fir d'éischt iwwert der Regioun Wuhan ze gesi gewiescht. Aus der Milliounemetropol war déi éischt Infektioun mam Erreeger Sars-CoV-2 gemellt ginn, kuerz duerno war Stad gréisstendeels ënner Quarantän gesat ginn. De Verkéier an an aus der Stad gouf gestoppt, Fabricken an Entreprisen zougemaach. Vu Wuhan aus huet sech de Réckgang vum Stéckstoffdioxid-Ausstouss iwwer China ausgedeent.

E klenge Réckgang am Zäitraum ronderëm dat chineesescht Neijoersfest Enn Januar oder Ufank Februar war an der Vergaangenheet ëmmer ze gesinn, sou d'Nasa. Dëst Joer géif dësen awer méi laang unhalen an dat wär op d'Suitte vum Coronavirus zeréckzeféieren, sou d'Wëssenschaftler.