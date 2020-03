De Pete Buttigieg ass net méi an der Course fir demokratesche Presidentschaftskandidat an den USA ze ginn.

Dat mellen um Méindeg de Moie verschidden US-Medien, a beruffe sech op den Entourage vum fréiere Buergermeeschter vu South-Bend. Bei de Virwalen a South-Carolina hätt hien enttäuschend ofgeschnidden an doropshin decidéiert sech zeréckzezéien. En Dënschdeg ass bei de Virwalen de sougenannte "Super Tuesday", wou an iwwert enger Dose Bundesstaaten ofgestëmmt gëtt. De Bernie Sanders erhofft sech duerch de Réckzoch vum Buttigieg elo e groussen Opdriff fir seng Campagne.