Eng 13.000 Leit sëtzen aktuell op der griichescher Grenz mat der Tierkei fest.

D’Mënscherechter gi mat Féiss getrëppelt. Dat seet de President vun der Mënscherechtskommissioun de Gilbert Pregno. E Méindeg de Moien huet d’Kommissioun hiren neiste Rapport iwwert de Regroupement familial presentéiert, deen een an Eegeninitiaitve ausgeschafft huet. Et wollt ee weisen wéi eng Hürden Demandeurs de protection internationale ze bewältegen hunn, fir hir Famill aus de Krisenterritoiren op Lëtzebuerg ze kréien. Allerdéngs kéim een op engem Dag wéi haut, wou et zu chaoteschen Zeenen un der griichesch-tierkescher Grenz kënnt, net derlaanscht dee Sujet unzeschwätzen.

Gilbert Pregno: 13.000 Fraen, Kanner a Männer sëtze virun der Grenz. Hanne kënne se net méi zeréck, virdru gi se net ragelooss. D'Tierkei huet 6 Milliarden Euro kritt, fir 3,6 Millioune syresch Flüchtlinge bei sech ze behalen. Well lo iergendeppes an engem Krich net esou gelaf ass, wéi se et gär gehat hätten, hu se d'Dieren opgemaach. Dat ass ee Schandfleck.