Et ass "Super Tuesday", dat heescht et gëtt an net manner wéi 14 Bundesstaate gewielt, wie Presidentschaftskandidat vun der Oppositioun soll ginn.

1357 Delegéierte-Stëmmen sinn eleng dësen Dënschdeg ze verginn, also knapps en Drëttel vun alle méigleche Stëmmen. Wichteg Staate wéi Kalifornien, Texas, Virginia oder North-Carolina sinn do mat derbäi. An de leschten 3 Joerzéngte gouf de Gewënner vum Super Tuesday och allkéiers de Presidentschaftskandidat. Pete Buttigieg an Joe Biden E groussen Opschwong krut iwwerdeems den Joe Biden. Déi 3 Kandidaten, déi sech ewell schonns aus der Course zeréckgezunn hunn, de Beto O’Rourke, d’Amy Klobuchar, an de Pete Buttigieg, hunn allen 3 opgeruff, sech hannert de Biden ze stellen. Alle 4 gehéiere se zum moderate Fligel vun den Demokraten. Bis ewell läit no den éischte Primaries, an och de Sondagen no, awer de Bernie Sanders landeswäit gesinn, nach ëmmer virop.