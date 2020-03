De Vulkan Merapi op der indonesescher Insel Java ass ausgebrach. Dat Ganzt huet gutt 7 Minutte gedauert an huet eng 6km héich Dampwollek hannerlooss.

En huet knapp 3.000 Meter an ass ee vun den Aktiivsten: De Vulkan Merapi op der indonesescher Insel Java ass en Dënschdeg de Moien ausgebrach. Eng ronn 6.000 Meter héich Äschewollek ass an den Himmel geklommen. An engem Ëmkrees vu bis zu 10 Kilometer ass eng Mëschung aus Äschen a Sand iwwert den Dierfer néier gaangen. Den Ausbroch huet iwwer 7 Minutte gedauert, esou d'Geologie- an Katastropheschutzautoritéit. De Krater läit an der Géigend vun der Stad Yogyakarta.

Fir de Vulkan gëlt déi drëtthéchst Alarmstuf. Erhéicht gouf se net. D'Awunner ausserhalb vun der Dräi-Kilometer-Zon ronderëm de Sommet solle sech normal verhalen a roueg bleiwen, dat hunn d'Autoritéiten nom Ausbroch matgedeelt.

Indonesien huet esou vill aktiv Vulkaner wéi keen anert Land: knapp 130. Nieft dem Krakatau, wou 1883 bei enger enormer Eruptioun 36.000 Mënschen ëm d'Liewe komm waren, gëllen de Merapi an den Agung op Bali zu de geféierlechste Vulkaner. 2010 ware ronderëm de Merapi iwwer 300 Mënsche gestuerwen.