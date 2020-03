An e puer Bundeslänner huet d'Police en Dënschdeg Perquisitiounen am rietsextreme-Milieu gemaach.

D'Sécherheetsautoritéiten hunn en Dënschdeg de Moien an e puer Bundeslänner eng Razzia géint presuméiert Membere vun enger rietsextremer Vereenegung gemaach. Wéi d'Landeskriminalamt aus Schleswig-Holstein an de Parquet vu Flensburg matgedeelt hunn, hu sech d'Perquisitioune géint 12 Persoune geriicht. Si sollen d'Vereenegung Aryan Circle Germany gegrënnt hunn, fir rassistesch motivéiert Kierperverletzungen a Vandalismus-Doten ze plangen. Och Verstéiss géint d'Waffegesetz soll de Grupp geplangt hunn. Den Ament géingen nach keng Informatiounen iwwer geplangten Attentater virleien, sou d'Autoritéiten.

Duerch d'Perquisitiounen erhoffe sech d'LKA an de Parquet Beweiser ze fannen, mat deene sech d'Reprochë beleeë loossen.

Am Ruhrgebiet gouf et en Dënschdeg de Moie vun der Police och eng gréisser Razzia a 6 Stied. Am ganze gouf et 31 Perquisitiounen, wéi d'Police vun Oberhausen matgedeelt huet. Déi meescht dovunner waren zu Oberhausen, hei gouf et deemno 20 Asätz.

D'Beamten hu sech bis elo net genee zu den Hannergrënn geäussert. Engem Bericht vum Westdeutschen Rundfunk no war d'Aktioun géint gewalttäteg Futtball-Hooligans geriicht. D'Police kéint dat weder bestätegen nach dementéieren, sou e Spriecher vun der Police e Méindeg de Moien. Sengen Infoen no gouf et a leschter Zäit awer Virfäll mat Hooligans, beispillsweis eng Kläpperei op enger Gare.

Weider Perquisitioune gouf et zu Essen, Wesel, Bochum, Borken an Duisburg.