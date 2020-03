Um Dënschdeg goufe weltwäit weider Evenementer wéinst dem Coronavirus ofgesot.

Mat der Leipziger Buchmesse gouf eent vun de gréisste Kulturevenementer an Ostdäitschland wéinst dem Coronavirus ofgesot. De Buergermeeschter Burkhard Jung huet sech no Récksprooch mam Gesondheetsministère an dem Organisateur fir eng Ofso decidéiert, dat huet d'Leipziger Volkszeitung en Dënschdeg de Mëtteg gemellt.

Aus Suerg virun enger Ausbreedung gouf am Katar och déi bekannt international Waffefoire annuléiert.