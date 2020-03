Betraff ass e Kannerdokter aus der Universitéitsklinik am Saarland. Hie gouf an der Uniklinik isoléiert.

De Staatssekretär Stephan Kolling, de Chef vun der Cellule de crise am Saarland, sot, et hätt een driwwer diskutéiert, ob een d’Kannerklinik soll zoumaachen, et wier een awer zur Conclusioun komm, datt dat net méiglech ass.

Et wier awer decidéiert ginn, d’Sécherheetsmesuren eropzesetzen an et hätt een an anere Kannerklinicken nogefrot, ob déi am Noutfall nach Kapazitéite fräi hätten.



Et gëtt den Ament iwwerpréift, mat wiem de Kannerdokter a Kontakt war. Wou e sech ugestach huet, ass dogéint scho méi kloer.

Hie war d’lescht Woch e Freiden op engem Dokteschkongress zu Frankfurt, wou e Kontakt mat engem Confrère vu Berlin hat, deen an Tëschenzäit och positiv getest gouf.