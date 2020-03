Dat huet de franséische President Emmanuel Macron op Twitter annoncéiert.

Déi Maske wieren exklusiv fir Dokteren an Infirmieren a fir Leit, déi mam Virus infizéiert sinn. D'Regierung wéilt domadder och sougenannten Hamsterkeef verhënneren.



Genee wéi zu Lëtzebuerg sinn a villen Apdikte keng Maske méi ze kréien, par Konter ginn et Leit, déi se fir vill Suen am Internet verkafen.

An engem Spidol zu Marseille si souguer elo rezent eng 2.000 OP-Maske geklaut ginn.



Frankräich huet bis elo eng 10 Millioune Masken aus senge strategesche Reserve fir Dokteren a Spideeler fräi ginn.

Et gëtt geschat, datt Paräis eng Reserve vun 160 Millioune Masken huet.



Vun der Weltgesondheetsorganisatioun heescht et iwwerdeems, datt si bis elo 27 Länner mat Schutz-Equipement ënnerstëtzt huet, mä datt och hier Stocken ëmmer méi kleng ginn.