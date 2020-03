De Bernie Sanders konnt d'Virwal a Kalifornien fir sech entscheeden. Am Texas gesäit et ëmmer méi no enger Victoire vum Joe Biden aus.

An den USA war en Dënschdeg de sougenannte "Super Tuesday", wou an direkt 14 Bundesstaate Virwale ware vun den US-Demokraten, fir e Presidentschaftskandidat ze bestëmmen. Nach sinn déi offiziell Resultater net gewosst, mä awer schonns vill Tëscheresultater bekannt. Deemno hätt den Joe Biden eng onerwaarte Serie vu Victoiren kënne verbuchen, an op d’mannst 8 Bundesstaate fir sech entscheeden. De Bernie Sanders ka wuel de ganz wichtege Staat Kalifornien gewannen, mat ëm 10% Virsprong op de Biden. Am anere wichtege Staat Texas huet leschten Zuelen no de Biden d'Nues vir, mat 33% zu 30% fir de Sanders, dëst nodeems 82% vun de Stëmmen ausgezielt sinn. De fréiere Buergermeeschter vu New York, Michael Bloomberg, dierft dogéint aus der Course sinn, genee wéi och d’Elizabeth Warren, déi souguer hiren Heemecht-Bundestaat Massachusetts net konnt wannen.