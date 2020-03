Mat de Stëmme vun der rout-rout-grénger Koalitioun konnt hien op dëse Poste gewielt ginn.

No laangem Hin an Hier huet Thüringen en neie Ministerpresident. De Bodo Ramelow vun "die Linke" krut am drëtten Tour déi einfach Majoritéit. 42 Parlamentarier hu fir hie gestëmmt, dat sinn d'Stëmme vu senger rout-rout-grénger Allianz. 23 Parlamentarier hu mat Nee gestëmmt.