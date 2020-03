D'Lufthansa sträicht bis Enn Mäerz ronn 7.100 Flich, dat well wéinst dem Coronovirus d'Nofro immens erofgaangen ass.

De Coronavirus huet ëmmer gréisser Auswierkungen op de Loftverkéier. D'Lufthansa huet säi Fluchplang kuerzfristeg ëm d'Kapazitéit vu ronn 150 Fligere gekierzt.

Betraffe Passagéier kënne gratis ëmbuchen. Wa se awer net ëmbuche wëllen, kann et sinn, dass d'Clientë keng Entschiedegung kréien.

Aner Airlines huelen änlech Mesuren. Virun allem Flich a Richtung Italien gi gestrach.

Coup Dur fir Luxair - Fluchplang gëtt ugepasst



Schonn an de leschten Deeg huet d‘Luxair vereenzelt Volle gestrach. Dat soll elo méi geziilt gemaach ginn, de Fluchplang gëtt ugepasst, well duerch de Coronavirus manner Leit fléien.

Et wäert ee weider all d‘Destinatiounen ufléien, ma d‘Frequenz op verschidde Plaze reduzéieren, esou de Joe Schroeder vu LuxairGroup. Aktuell géif een och bei LuxairTours gesinn, datt manner Reese gebucht ginn.

Et wier e Coup Dur och fir eng Luxair, esou de Joe Schroeder, et wäert ee schwieregt Joer ginn. Et kéint een allerdéngs elo op d‘Reserven, déi een an de leschte Joren ugeluecht huet, zréckgräifen.

De Coronavirus huet ee gréisseren Impakt op d’Aviatioun. D’Lufthansa huet elo fir de Mäerz 7.100 Volle gestrach. Och zu Lëtzebuerg wier d‘Situatioun aktuell komplizéiert. Esou e Spriecher vu Luxair Group. D‘Aviatioun a besonnesch de Secteur vum Tourismus wieren den Ament ganz staark vum Coronavirus beaflosst, insgesamt gëtt den Ament manner geflunn.