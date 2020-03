E Samschdeg de Moie koum et an engem Appartementshaus an der franséischer Stad zu enger Explosioun um 8. Stack.

Dobäi ass op d'mannst eng Persoun gestuerwen, dat mellt "Les Dernières Nouvelles d'Alsace". Zwou weiderer goufe blesséiert, esou ee Gemengeresponabel. 83 Mënsche si nom Virfall en charge geholl ginn.