Zu Wien goufe Schmuggler erwëscht, wéi si an engem Reesbus probéiert hunn, 21.000 Otemschutzmasken aus der Tierkei an Däitschland ze bréngen.

Zu Berlin soll esouguer e ganze Camion voll där Otemschutzmaske geklaut gi sinn. Déi Berliner Klinik Charité hätt alles an allem 60.000 där Maske bestallt an dovu wier en Deel geklaut ginn, mellt den RBB.

D'Konsequenzen dovu kéinte relativ grav si fir d'Spidol, well een hei eventuell e Méindeg schonn net méi genuch Masken hätt, an dann zum Beispill Dokteren an Infirmièren net méi an d'Zëmmer vu Kriibspatiente kéinte goen, well de Patienten hiert Immunsystem duerch d'Chemotherapie geschwächt ass.

Déi grouss Demande no dëse Masken hunn, wéi et schéngt, och schonn Onéierlecher ausgenotzt, déi falsch Onlineshoppe bedreiwen.

Verstäerkung an italienesche Spideeler zougesot

Déi italienesch Regierung huet e Samschdeg decidéiert, 20.000 Leit als Verstäerkung a Spideeler uechtert d'Land ze schécken. Aktuell ass Italien jo dat Land an Europa, dat am stäerkste vum Covid-19-Virus betraff ass. Mat dësem Renfort kéint d'Zuel vun de Better op den Intensivstatioune vu 5.000 op 7.500 erop gesat ginn, an och d'Plazen an den Departementer fir Pneumologie an Infektiounskrankheete kéint verduebelt ginn.

Dës Mesure gouf no enger Marathon-Sëtzung vum Regierungsrot decidéiert. Déi 20.000 Leit solle sech aus 5.000 spezialiséierten Dokteren, 10.000 Infirmieren a 5.000 Fleeger zesummesetzen. Deels sollen och Dokteren, déi schonn an der Pensioun sinn, reaktivéiert ginn. Dat Ganzt soll de Staat ronn eng Milliard Euro kaschten.

Donieft sinn eng 50 Milliounen Euro virgesinn, fir Entreprisen z'ënnerstëtzen, déi Masken oder aner an dëser Situatioun nëtzlech Produiten hierstellen.