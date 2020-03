Et ass eng weider Moossnam, déi verhënnere soll, datt sech ëmmer méi Mënsche mam Coronavirus ustiechen.

De Vatikan huet decidéiert, d'Optrëtter vum Poopst Franziskus bis op Weideres duerch Videomessagen z'ersetzen. D'Angelus Gebiet hält de Poopst, zum Beispill, net méi bei der Fënster virun de Mënschen, mä et kënnt an Zukunft aus der Bibliothéik vum apostoulesche Palais. De Video gëtt live iwwerdroe an och op Ecranen op der Péitersplaz gewisen.



Déi nächst Generalaudienz e Mëttwoch, déi kann een och just iwwer Livestream suivéieren.



Et ass eng weider Moossnam, déi verhënnere soll, datt sech ëmmer méi Mënsche mam Coronavirus ustiechen.



An Italien hunn d'Autoritéite bis e Samschdeg eng 4.600 Fäll confirméiert.