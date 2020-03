Bis den 3. Abrëll ginn an Italien strikt Mesurë geholl, fir de Coronavirus am Norde vum Land ze bekämpfen. Deeler vun Norditalien ginn a Quarantän gesat.

Dat huet de Regierungschef Guiseppe Conte an der Nuecht op e Sonndeg iwwert een Dekret ausgeruff. Domadder dierfen a groussen Deeler vu Norditalien, och zu Mailand an zu Venedeg, keng Persoune méi areesen an och net ausreesen, ausser et ginn dréngend berufflech Grënn oder gesondheetlech Noutfäll.

Vun der Mesure sinn eleng an der Lombardie 10 Millioune Mënsche concernéiert, 15 Milliounen am ganze Land. Dat ass ronn ee Véierel vun der ganzer italienescher Bevëlkerung.

Ëffentlech Gebaier, wéi Muséeën, Theateren, Danzschoulen oder Discoe bleiwen zou. Och d'Wantersport-Statioune mussen hir Dieren zoumaachen. Fir d'Restauranten an d'Caféë ginn et Exceptiounen. Wa si sech dorunner halen, datt e Mindestofstand tëscht den eenzele Clienten an de Mataarbechter vun engem Meter agehale gëtt, dierfe si weider ophunn.

Italien ass an Europa dat Land, wat am meeschten Infizéierter mam Coronavirus zielt. 5.900 Persounen hu se bis ewell domadder ugestach. Iwwert 230 Persoune sinn um Virus gestuerwen.