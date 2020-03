17 Joer, nodeems een deemools 9 Joer aalt Meedche verschwonne war, ginn et nei Nouvellen am Fall ëm dat vermësste Meedchen.

E Samschdeg huet de Procureur vu Paräis annoncéiert, datt de franséische Seriemäerder Fourniret zouginn huet, eppes mam Fall ze dinn ze hunn. Detailer goufen et awer keng. D'Aussoe vum Mäerder missten nach vun den Enquêteuren iwwerpréift ginn.

Am November war de Michel Fourniret wéinst Entféierung mat Doudesfolleg un der Estelle Mouzin ugeklot ginn. Am Januar hat d'Ex-Fra vum 77 Joer alen Täter erkläert, datt hirer Meenung no hire fréiere Mann d'Meedchen ëmbruecht hätt.

De Seriemäerder hat ëmmer dementéiert, fir d'Verschwanne vum Meedche responsabel ze sinn. D'Estelle Mouzin war den 9. Januar 2003 zu Paräis um Heemwee vun der Schoul bemol verschwonnen. De Michel Fourniret gouf schonn an anere Fäll zu liewenslaangem Prisong verurteelt. Hie soll op d'mannst 8 Fraen a Meedercher vergewaltegt an ëmbruecht hunn, dat mat Hëllef vu senger Ex-Fra.