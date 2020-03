Den 8. Mäerz ass den internationale Weltfraendag, en Dag, un deem Frae géint Diskriminéierung a fir méi Respekt a Rechter kämpfen.

D'Gläichstellung vun de Geschlechter ass eng vun de gréissten Erausfuerderungen fir d'Mënscherechter. Dat sot den UNO-Generalsekretär Antonio Guterres mat Bléck op den internationale Fraendag. Besonnesch an der Politik an an der Wirtschaft kéim déi Ongläichheet un d'Surface, schreift de Portugis an der FAZ-Sonntagszeitung. Weltwäit kéim just eng Fra op dräi männlech Deputéiert an de Parlamenter.

De Guterres kritiséiert och alldeegleche Sexismus. Frae géifen doriwwer eraus als Affer och nach responsabel dofir gemaach ginn. Dofir missten d'Systemer geännert ginn, schreift den UNO-Generalsekretär. Et géif net drëms goen, d'Fraen ze änneren.