Well d'Zuel u Leit, déi mam Coronavirus infizéiert sinn, ëmmer weider an d'Luucht geet, recommandéiert den däitsche Gesondheetsminister dës Mesure.

Wéinst dem Coronavirus recommandéiert den däitsche Gesondheetsminister Jens Spahn, Manifestatiounen ofzesoen op deene mat méi wéi 1.000 Leit gerechent gëtt.

Den Ament wier een do nach net konsequent genuch, a sengen Aen ass et wichteg, dat elo wéinst der dynamescher Entwécklung an de leschten Deeg ze änneren.