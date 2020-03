E Méindeg fänkt an Holland de Prozess u wéinst dem malaysesche Passagéierfliger, deen am Juli 2014 erofgeschoss gi war, de Vol MH17.

Familljemembere vun den Affer hunn e Sonndeg virun der russescher Ambassade zu Den Haag protestéiert. An der Géigend vum Gebai hate si 298 eidel Still opgeriicht, 1 fir all Affer.



Russland weist bis elo all Responsabilitéit vu sech a wëll näischt mat där Fligerkatastroph ze dinn hunn.



De Prozess e Méindeg ass an der Géigend vun Amsterdam. Et sinn dräi Russen an een Ukrainer ugeklot.