Eng Patrull wollt an der Géigend vu Westminster e verdächtege Mann kontrolléieren, wéi dësen zwee Messere gewisen huet.

D'Police huet mat engem Elektroschocker an enger Waff reagéiert. Et wier net vun engem terroristeschen Hannergrond auszegoen, heescht et vun den Autoritéiten.

An de leschte Méint gouf et am Zentrum vun der brittescher Haaptstad zweemol eng Messerattack. Am November waren zwee Mënschen erstach ginn.