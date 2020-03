E 5. confirméierte Fall zu Lëtzebuerg an e Véierel vun der italienescher Populatioun ënner Hausarrest.

De Coronavirus suergt fir ëmmer méi Veronsécherung an Europa, mä och soss uechtert d'Welt. No den iwwer 130 Doudege bannent 24 Stonnen an Italien, woumat de Bilan vun den Doudesaffer duerch d'Kränkt am Stiwwel op iwwer 360 geklommen ass, sinn am Nopeschland Däitschland ewell iwwer 1.100 Leit mam Virus infizéiert.

Coronavirus/Reportage Eric Ewald

Nordrhein-Westfalen ass nach ëmmer déi am meeschte betraffe Regioun: virun deem Hannergrond hat de Gesondheetsminister Jens Spahn e Sonndeg jo d'Recommandatioun erausginn, wéi aner Länner virdru schonn, fir Manifestatiounen ofzesoen, fir déi méi wéi 1.000 Leit zesummekommen. D'Europäesch Zentralbank vu Frankfurt huet hirersäits decidéiert, de Gros vun hire Beschäftegte vun doheem aus schaffen ze loossen.

A China gëtt iwwerdeems probéiert, nees Normalitéit an d'Alldagsliewen ze bréngen, dat no ronn annerhallwem Mount vu Restriktiounen. Fräizäitparke maachen hir Dieren erëm zum Deel op, genee wéi Butteker a 14 vun de 16 provisoresche Spideeler si schonn nees zou. Déi zwee lescht sollen dat en Dënschdeg maachen. Zanter Woche geet d'Zuel vu Covid-19-Kranken nämlech erof, am Géigesaz zum Rescht vun der Welt. Zu Wuhan, där Stad, an där alles soll lassgaange sinn, gëtt zum Beispill erëm um Flughafe geschafft, och wann d'Flich nach net nees opgeholl ginn.

D'Nofro no Pëtrol op Weltniveau da soll fir d'éischt zanter 2009 réckleefeg ginn, och wann dat nëmme bedéngt mam Coronavirus ze dinn huet. D'international Energieagence hat bis ewell mat engem Plus gerechent. Ëm ronn 90.000 Barrel Pëtrol den Dag soll déi Demande erofgoen, wat e Méindeg direkt eng Inzidenz op d'Präisser vum Pëtrol an op d'Bourssen hat: Sou hat déi zu London de Méindeg de Moie bei der Ouverture e Minus vun iwwer 8% opweises, déi zu Frankfurt ee vu bal 7,5% an déi zu Paräis ee vun net grad 6%. Fir d'Bourse zu Mailand, där Stad an Europa, déi wuel am meeschten ënnert dem Coronavirus leit, goung et iwwerdeems och ëm iwwer 8% an de Keller. De Pëtrolspräis geet wuel och duerch d'Kränkt erof, awer eben och duerch eng manner héich Demande a virun allem op Grond vun engem Sträit tëscht der Organisatioun vun de Länner, déi Pëtrol exportéieren, a Russland iwwer e weidert Reduzéiere vun der Pëtrolsproduktioun. Egal wéi ass de Präis vun engem Barrel de Méindeg de Moien ëm iwwer 30% gefall: Dat ass dee gréisste Verloscht zanter dem Golfkrich 1991.

De Statec huet de Méindeg de Moien iwwregens zur Fro, wat fir en ekonomeschen Impakt de Coronavirus op ënnert anerem eist Land huet, geschriwwen, dass d'Konjunktur schonn noginn hat, ier d'Kränkt opgedaucht ass. Den Zenario vun enger globaler Rezessioun wär net auszeschléissen an dee vun der OECD iwwer en Dominoeffekt géif méi e breet Ustieche vun der Wirtschaft virgesinn.