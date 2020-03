Am Raum Heinsberg an zu Essen sinn elo déi éischt 2 Persounen an Däitschland gestuerwen.

Den NRW-Gesondheetsministère deelt dëst e Méindeg am Nomëtteg mat. Informatiounen iwwert den Alter an d'Geschlecht vun dëse Persoune wollt een net kommunizéieren. Um 18.30 Auer e Méindeg den Owend soll et eng Pressekonferenz heizou ginn.