Dëst ass jo Bestanddeel vun engem Accord mat de radikal-islameschen Taliban, dat Enn Februar ënnerschriwwe gouf.

Eng 3.500 Zaldoten wäerten deemno den Hindukusch an den nächste 4 Méint verloossen. Trotzdeem bleift d’US-Arméi esou staark vertrueden, dass een zu all Ament, a mat alle militäresche Mëttelen, de Kampf géint d’Terror-Netzwierker Al-Qaida an IS kéint ophuelen, heescht et aus dem Pentagon.