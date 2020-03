Ausname solle just gemaach ginn, wann een e Certificat médical ka virweisen. Dat huet de Kanzler Sebastian Kurz zu Wien matgedeelt.

Italien gëtt zur Spärzon. Déi Restriktiounen, déi bis ewell fir Norditalien decidéiert goufen, gëllen elo fir d'ganzt Land. Wien net onbedéngt muss aus dem Haus, soll doheem bleiwen.

D'Fluchhäfe bleiwen op, Zich fuere weider an och soss den ëffentlechen Transport.

Schoulen, Unien a Crèchen bleiwen a ganz Italien bis op d'mannst den 3. Abrëll zou. D'Sportsmanifestatiounen an ëffentlech Versammlungen goufe fir de Moment ofgesot. All d'Skilifter hu missen zoumaachen. An d'Caféen a Restaurante mussen um 18 Auer zoumaachen.

Et dierft een elo keng Zäit verléieren, seet de Premier Conte. Well d'Zuel vun den Infizéierte klëmmt weider an d'Situatioun a Spideeler op verschiddene Plaze ass dramatesch.

Bal 10'000 Mënschen hu sech mam Virus ugestach. 463 Persoune si gestuerwen, e Méindeg koume 97 Doudesfäll derbäi.

Wéi ntv um Dënschdeg de Moie mellt, géif de Robert-Koch-Institut am Laf vum Dag ganz Italien als Risikogebitt astufen.

Éisträich well d'Areesen aus Italien sou wäit et geet stoppen

Poopst fuerdert Paschtéier op, Coronavirus-Infizéierter ze besichen

An der Mass um Dënschdeg de Moien, déi via Livestream iwwerdroe gouf, huet de Poopst Franziskus d'Paschtéier dozou opgeruff, de "Courage ze hunn", an Infizéierter ze besichen. Si sollten den Dokteren, dem Fleegepersonal, alle Fräiwëllegen an de Kranken zur Säit stoen.