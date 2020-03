Den Ermëttler no huet de Prënz Andrew eng Zesummenaarbecht bei der Opklärung vum de Mëssbrauchsskandal ëm den US-Millionär Jeffrey Epstein refuséiert.

Trotz enger Zouso, bei dem Ermëttlunge vum FBI ze hëllefen, hätt de 60 Joer ale Prënz "d'Dier fir eng fräiwëlleg Zesummenaarbecht komplett zougeschloen", sou den New Yorker Procureur Geoffrey Berman e Méindeg. Hie war et och, deen dem zweeteelste Jong vun der Queen am Januar virgeworf hat "0 ze kooperéieren".

Dem Berman säi Büro iwwerpréift elo hir Optioune fir e weidert Virgoen. Wéi eng Moossnamen ergraff kënne ginn, stinn nach op. De Procureur ass fir seng onermiddlech bis aggressiv Ermëttlunge bekannt.

Den Epstein soll iwwer Joren ewech mannerjäreg Meedercher a jonk Frae sexuell mëssbraucht hunn an zur Prostitutioun forcéiert hunn. Nëmmen e puer Wochen nodeems hie festgeholl gouf, ass de 66 Joer alen Epstein am August a senger Zell dout opfonnt ginn. Hien hat sech d'Liewe geholl.

De Prënz Andrew war e gudde Kolleeg vum Multimillionär. Him gëtt virgehäit, 2001 Sex mat engem deemools 17 Joe ale Meedche gehat ze hunn, dat vum Epstein dozou gezwonge gi wier. Dës Virwërf huet de Prënz Andrew ofgestridden an enger ëffentlecher Kooperatioun mat den Ermëttler zougesot.

No der hefteger Kritik an engem BBC-Interview leschten November, an deem de Prënz Andrew seng Frëndschaft mam Epstein verdeedegt a keng Grimmel Matgefill mat den Affer gewisen hat, huet de Prënz sämtlech ëffentlech Ämter als Royal néiergeluecht.

D'Ermëttlungen zum Mëssbrauchsskandal lafen och nom Epstein sengem Doud weider. Dobäi geet et ëm d'Fro vu méigleche Komplize vum Multimillionär a Matschëlleger.