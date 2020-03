Den Nordweste vu Syrien, d’Provënz Idlib, ass quasi dem Äerdbuedem gläich gemaach.

Ankara ënnerstëtzt do aktiv radikal-islamistesch Rebellegruppe géint den Assad-Regime a säi russeschen Alliéierten. D’Tierkei huet deemno déi aktuell Flüchtlingswell mat ausgeléist, fir déi een elo als Nato-Partner zu Bréissel Ënnerstëtzung vun der Nordatlantik-Allianz verlaangt. De Versteesdemech am Bléck vum Nato-Generalsekretär Jens Stoltenberg wierkt duerfir net iwwerraschend eng Grimmel opgesat.

Nach méi affrontéiert war d’Visitt duerno bei der Kommissiounspresidentin Ursula von der Leyen an dem Conseilspresident Charles Michel. Nodeems een d’Flüchtlinge fir d’éischt als Drockmëttel op Lesbos an op der griichesch-tierkescher Grenz agesat a mënschlecht Leed a Kaf geholl huet, wëllt een elo de Flüchtlingspakt nei verhandelen.

Vun der EU-Kommissiounspresidentin goung awer och den Appell u Griicheland, op der Grenz op Gewalt ze verzichten, virun allem nodeems Athen sech ugangs des Mounts och selwer vum EU-Asylrecht ausgeschloss huet an ee Mount laang keng Demande op Asyl méi unhëlt.

Fir méi konkret Resultater ze erreechen, huet den tierkesche President Erdogan fir d’nächst Woch säi franséischen Homolog Macron an d’Bundeskanzlerin Merkel op Istanbul bestallt.

Fir ënnert anerem iwwer dëst ze schwätzen, war den Ausseminister Jean Asselborn eisen Invité am Journal op der Tëlee.

D’Europäesch Unioun huet an hirer Geschicht nach ni op Erpressunge reagéiert an den tierkesche President Erdogan wäert militäresch weder vun der EU nach vun der Nato Ënnerstëtzung kréien, dat huet de Lëtzebuerger Ausseminister en Dënschdeg den Owend op der Tëlee betount. Allerdéngs géif et en Interêt vun der EU ginn, der Tierkei finanziell ze hëllefen. Wa Projeten do wieren, da kéint d’EU bis 6 Milliarden zur Verfügung stellen. Dat wiere keng Suen, déi an d’Kees vum President Erdogan géife goen, mä fir spezifesch Projete wéi zum Beispill de Bau vu Spideeler oder Schoulen.



Wat d’Situatioun an der Provënz Idlib a Syrien ugeet, hätt de russeschen Ausseminister Sergej Lawrow Enn Februar kloer gesot, datt si a Syrien wieren, fir de Regimm ze stëtzen a fir géint Dschihadiste virzegoen. Déi tierkesch Zaldoten, déi erschoss goufen, wieren aus russescher Siicht net op där Plaz gewiescht, wou se hätten dierfe sinn, hätt de Lawrow betount, sou de Jean Asselborn.

Kloer wier, datt Syrien erëm opgebaut muss ginn, sot de Lëtzebuerger Ausseminister. Wann een all déi Milliarden, déi een de Moment ausgëtt, fir de Leit, déi op der Flucht sinn, ze hëllefen, kéint investéieren, fir d’Land erëm opzebauen, da géif een och mënschlech dat richtegt maachen. Mä dofir misst de Krich eriwwer sinn an de Wëllen do sinn, fir op dee Wee ze goen.



Zu de Lageren op de griicheschen Inselen huet de Jean Asselborn jo d’Propose gemaach, datt all EU Land, pro hallef Millioun Awunner 10 Flüchtlingskanner, déi ouni Begleedung sinn, ophuele soll. De Lëtzebuerger Ausseminister hofft, datt d’EU dat hikritt, mä ass sech och bewosst, datt dat just e klenge Geste ass, mä awer ëmmerhin en Ufank. Wann aner Länner mat op deen Zuch sprange géifen, wier dat an den Ae vum Jean Asselborn eng kleng Ëffnung, déi allerdéngs misst gemaach ginn, fir deene Kanner eng Zukunft ze ginn.



Anere Sujet war dann natierlech och de Coronavirus. De Jean Asselborn fënnt et net gutt, datt Éisträich d'Arees aus Italien stoppt an hofft, datt béid Länner en Accord fannen. Alles, wat Schengen ugeet, bräicht een eng Koordinatioun, dat huet den Ausseminister nach betount.