Den Joe Biden kristalliséiert sech ëmmer méi als de Vainqueur vun de Virwale bei den US-Demokraten eraus.

Hie konnt an der Nuecht op e Mëttwoch bei weidere Primaries nees op d’mannst 3 Bundesstaate fir sech entscheeden, nämlech Missouri, Mississippi an och Michigan, wou et am meeschten Delegéierte-Stëmmen ze wanne gouf.

3 weider Staate ginn nach ausgezielt.

De Biden huet dem Bernie Sanders awer schonn d’Hand gereecht, an him a senge Supporter felicitéiert, fir de groussen Engagement. Zesumme kéint ee géint den Donald Trump wannen, sot de Biden zu Philadelphia.