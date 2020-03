Kritiker maachen de Reproche, datt d'Muecht vum President Putin ausgebaut gëtt, hie kéint elo bis 2036 regéieren.

An der Duma gouf d'Verfassungsännerung mat 383 vu 450 Stëmmen ugeholl. Virum Parlament gouf et Protestaktioune géint d'Reform. Am Abrëll soll d'Bevëlkerung ofstëmmen.

D'Reform stäerkt d'Parlament an d'Roll vum President. Si gesäit vir, dass d'Parlament an Zukunft de Regierungschef virschloen däerf. De staatschef kritt d'Autorisatioun, Riichter vun den Ieweschte Geriichter vum Land z'entloossen a vum Parlament decidéiert Gesetzer ze refuséieren.

Duerch déi proposéiert Ännerung vun der Verfassung, kéint de Vladimir Putin dann och nach 2 mol bei de Presidentschaftswalen untrieden. Dem Putin seng 4. Amtszäit geet nach bis 2024... well déi viregt Amtszäiten duerch d'Reform net méi géifen zielen, kéint hien da bis 2036 Staatschef bleiwen.