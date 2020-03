Aktuelle Chifferen no ginn et ronn 120.000 Coronavirus-Infektioune weltwäit.

Dovunner sinn 49.203 infizéiert Patienten, 4.288 Leit sinn um Coronavirus gestuerwen an 65.788 Mënschen haten d'Infektioun, ma si mëttlerweil nees gesond. Dat Ganzt bei enger weltwäiter Populatioun vu Ronn 7,7 Milliarde Mënschen.

Coroanvirus a weltwäit Mesuren / Annick Goerens

De Gros vun den Infektiounen an Doudege sinn ëmmer nach a China selwer, obwuel de chineseschen Autoritéiten no ëmmer manner Leit sech infizéieren an d'Situatioun sech géing stabiliséieren, wärend d'Infektiounen am Rescht vun der Welt awer weider klammen an d'Mesurë vun de jeeweilege Regierungen ëmmer méi restriktiv ginn.

E puer erausgepickt:

Aus Angscht virun der Ausbreedung vum Virus huet Peking elo annoncéiert, dass ouni Exceptioun all Mënsch, deen areest fir 14 Deeg ënner Quarantaine gesat gëtt. Bis ewell huet dat just fir Leit gegollt, déi schonn aus engem staark concernéierte Land koumen, wéi zum Beispill Italien, Südkorea oder dem Iran.

Den israelesche Premier Benjamin Netanyahu huet en Dënschdeg déi nämmlecht Mesure geholl. All Mënsch, deen areest muss sech selwer fir 14 Deeg a Quarantän setzen.

Wien an déi russesch Haaptstad Moskau, op Zypern, an den Uganda oder an Liberia reest an aus engem Risiko-Gebitt kënnt, do gehéieren och Däitschland, Italien an deemno wou Frankräich dozou, muss sech selwer a Quarantaine setzen an den Autoritéite Bescheed soen.

De Bhutan verweigert aktuell allen auslänneschen Touristen d'Arees. Dat nodeems een Amerikaner positiv getest gouf. Dat war den 1. Fall an dem klenge südasiatesche Land.

Kasachstan, El Salvador, Jordanien an déi pazifesch Inselstaaten Kiribati, Marshallinselen a Samoa loosse keng Leit aus Risikogebidder méi areesen.

An fir ënner anerem däitsch Staatsbierger gëtt och eng Rees an den Nepal komplizéiert. Do muss een elo säi Visa am Virfeld ufroen an een negativen Covid-19-Test derbäi leeën.

Roum hat jo iwwerdeems en Dënschdeg ganz Italien zur Schutzzon erkläert. Déi 60 Millioune Bierger dierfe sech just ganz limitéiert beweegen.

De Robert-Koch-Institut huet déi franséisch Region Grand Est zum Corona-Risikogebitt erkläert, dozou gehéiert och den ugrenzenden Elsass.

Déi däitsch Kanzlerin soll e Mëttwoch de Moien hanner zouenen Dieren an enger Fraktiounssëtzung pessimistesch Prognosen annoncéiert hunn. Et wier net auszeschléissen, datt laangfristeg 60 bis 70% vun der Populatioun sech géinge mam Coronavirus infizéieren. D'Kanzlerin huet dono virun der Press gesot, datt een d'Ausbreedung vum Virus misst entschleunegen, fir Zäit ze gewannen. Just esou kéint evitéiert ginn, datt de Gesondheetssystem iwwerlaascht wäert sinn.



Zu Lëtzebuerg kënnt e Mëttwoch de Mëtteg wéinst der Ausbreedung vum Virus en exzeptionelle Regierungsrot beieneen, dono ass och e Briefing. Och an der Chamber soll d'Epidemie e Sujet ginn - an engem Bréif un de Chamberpresident freet d'CSV fir de nächsten Dënschdeg eng Aktualitéitsstonn op den Ordre du Jour vum Parlament ze setzen.