Dat soll fir 30 Deeg gëllen, wann een als Auslänner aus Europa an d'USA wëll reesen. Et soll e Freideg Hallefnuecht a Kraaft trieden.

Amerikaner, déi sech teste loossen, sinn net betraff. D'Mesuren, déi den Trump an der Nuecht op en Donneschdeg annoncéiert huet, gëllen och net fir Leit aus Groussbritannien.

Den amerikanesche President sot an enger Ried als Argument, datt d'EU net déi selwecht Schutzmesure wéi d'USA geholl hat a Leit, déi aus China an Europa wollten, net fréi genuch gestoppt huet.

Virdrun hat schonn de Vize-Heimatschutzminister gemengt, Europa wär en eenzegaartege Problem, well et de Schengen-Raum mat der Beweegungsfräiheet géif ginn.

Offiziell sinn an den USA bis ewell 37 Mënschen um Coronavirus gestuerwen, iwwer 1'100 hu sech ugestach, mä d'Donkelziffer dierft däitlech méi héich sinn.

D'Weltgesondheets-Organisatioun schwätzt dann elo och vun enger Pandemie

Eng Pandemie ass der WHO no e weltwäiten Ausbroch vun enger neier Krankheet. D'Entwécklungen an de leschten zwou Wochen hätten zu där Decisioun gefouert. 114 Länner si bis ewell betraff. 118'000 Mënschen hu sech ugestach, iwwer 4'000 Persoune si gestuerwen. Méi wéi 68'000 Persoune sinn an der Tëschenzäit awer och net méi krank.

Italien ass no China dat Land, dat mat iwwer 12'400 Infektiounen am meeschte betraff ass

Besonnesch déi méi uerg Fäll, déi intensiv-medezinesch Betreiung brauchen, iwwerfuerderen op Plazen den italienesche Gesondheetssystem.

Dofir huet Italien ganz drastesch Mesuren decidéiert. An déi goufen nach emol verschäerft. All d'Geschäfter mussen zoumaachen, ausser d'Apdikten an d'Liewensmëttelbutteker. Baren a Restauranten däerfen och net op hunn.

Och an de Betriber muss zougemaach ginn, wat méiglech ass...also wou d'Produktioun net onbedéngt néideg ass.

Dat ganzt Land ass Spärzon. Bis den 3. Abrëll dierfen sech déi 60 Millioune Mënschen an Italien net méi fräi beweegen.

Roum huet och en Hëllefspak decidéiert vu 25 Milliarden Euro. Besonnesch d'Intensivstatioune solle gestäerkt ginn.

Iwwregens gouf och bekannt, datt sech de bekannte Schauspiller Tom Hanks a seng Fra mam Virus infizéiert hunn. Si sinn den Ament an Australien an hunn do missen a Quarantän. Den 63 Joer ale Schauspiller hat sech midd gefillt, hat d'Glidder wéi an e bësse Féiwer, wouropshin en, grad wéi seng Fra, getest gouf.