Frankräich mécht dann och seng Schoulen, seng Crèchen, seng Lycéeën a seng Universitéiten bis op Weideres zou.

Bis ee neien Uerder kéim bleiwen dës ëffentlech Gebaier zou, esou de franséische President Emmanuel Macron en Donneschdeg den Owend an enger Deklaratioun op der Televisioun.

D’Land wier mat der schlëmmster sanitärer Kris zanter engem Joerhonnert konfrontéiert. Elo géif et drëms goen, déi vulnerabelst Persounen ze schützen. Dat wier d’Prioritéit vun de Prioritéiten. Déi sollten hir Deplacementer op de Minimum reduzéieren, fir esou mann wéi méiglech Kontakt mat méiglechen Infizéierten ze hunn. D’Leit, déi hei viséiert sinn, si Persounen iwwert 70 Joer, Handicapéierter oder Leit mat enger chronescher Krankheet.

Wat d’Gemengewalen a Frankräich ugeet, wou deen éischten Tour fir den nächste Weekend geplangt ass, den zweeten da fir den 22. Mäerz, huet den Emmanuel Macron erkläert, datt een déi Wale géif bäibehalen. Allerdéngs missten d’Leit d’Hygiènereegele respektéieren. Idem beim ëffentlechen Transport. Deplacementer misste garantéiert bleiwen. Allerdéngs gëllt och hei, datt déi op déi Noutwendegst reduzéiert ginn.

De Macron huet dann och direkt eng Rei Mesurë presentéiert. Iwwert de Service de garde fir Kanner, déi net an d’Schoul ginn, iwwert Mesurë fir Entreprisen, wéi do dem Télétravail. Hien huet och “exzeptionell a massiv Mesurë beim Chômage partiel” annoncéiert. De Staat kéim fir d’Indemnisatioun vun deene Salariéen op, déi gezwonge sinn, bei sech doheem ze bleiwen. D’Entreprise misste geschützt ginn. Dofir huet den Emmanuel Macron och annoncéiert, datt d’Cotisatiounen an d’Steiere vu Mäerz géife reportéiert ginn, fir d’Entreprisen net ze belaaschten.

Déi franséisch Regierung wëll och een nationalen an europäesche Plang fir d’Relance lancéieren. Dat well dem President d’Decisioune vun der europäescher Zentralbank net wäit genuch ginn.

D’Decisioun fir d’Grenzen zouzemaachen, soll iwwerdeems op europäeschem Niveau geholl ginn, esou den Emmanuel Macron.