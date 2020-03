Aktuell wëllt een dee Schratt nach net vum Bund aus goen, et wier awer eng Optioun fir spéider.

D'Situatioun ass méi speziell, wéi déi vun der Bankekris, sot d'Bundeskanzlerin Angela Merkel um Donneschdeg den Owend. Dat wier och de Grond, wisou een der däitscher Wirtschaft wäert ënnert d'Äerm gräifen an och dofir suergen, datt d'Leit hir Aarbechtsplazen net wéinst dem Virus wäerte verléieren.

D'Leit ginn dann opgeruff, fir sozial Kontakter, déi net néideg sinn, z'evitéieren. Och sollt een net wichteg Evenementer, och wann do manner wéi 1.000 Leit sinn, net besichen.

Veschidden Decisioune misste vun den eenzele Länner geholl ginn, esou kann d'Bundesregierung net decidéieren, fir d'Schoulen am ganze Land zou ze maachen. Bayern a Baden-Württemberg dogéint hätte schonn doriwwer nogeduecht a géifen doriwwer a spezielle Sëtzungen debattéieren.

Wa Mesure misste geholl ginn, géif een déi och huelen. Et wier do zweetrangeg, wat et géif kaschte. Wir werden uns nicht an Buchhaltungsfragen orientieren, sondern daran, was Deutschland braucht, huet de bayresche Regierungschef Markus Söder gesot.