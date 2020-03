An der Belsch hëlt een drastesch Mesuren, esou ginn all Evenementer, egal wéi grouss dës sinn, ofgesot.

All d'Entscheedunge an der Belsch ginn op nationalem Niveau ëmgesat, huet d'Premierministesch Sophie Wilmès matgedeelt. D'Land géif sech nach an der Phas 2 befannen an et wéilt een en Ausbreede vum Virus mat alle Mëttele verhënneren.

Toutes les activités récréatives, sportives, culturelles, folkloriques, peu importe leur nature, privées ou publiques, sont annulées". Idem fir "café, bars, discothèques, restaurants", déi mussen zoubleiwen.

Iwwert de Weekend elo emol mussen all d'Butteker, mat Ausnam vu Liewensmëttelgeschäfter an Apdikten, hir Dieren zoumaachen.

Et wäert keng Schoul méi gehale ginn, mä d'Eltere sollten d'Kanner op kee Fall bei d'Grousselteren oder bei eeler Leit ginn, déi op si oppassen. Dowéinst gëtt en Encadrement an de Schoule séchergestallt. Och d'Crèche bleiwe weider op. Domadder wëll ee verhënneren, datt ënner anerem an de Spideeler kee Personal méi ass, well d'Elteren op d'Kanner mussen oppassen.

Den ëffentlechen Transport leeft weider, ma d'Leit solle dëse just huelen, wann et net anescht geet. Och d'Belsch Regierung réit, op den Télétravail ze wiesselen, wann dat méiglech ass. All dës Mesure gëllen um Mëtternuecht vun e Freideg op e Samschdeg.