En Donneschdeg den Owend huet d’Police vun Trier Kontrollen un den Grenziwwergäng op der BAB64, zu Waasserbëlleg an op der Iechternacherbréck.

Och um Hauptsbahnhof Trier gouf kontrolléiert. Dat net wéinst dem Coronavirus, esou de Spriecher vun der Bundespolizei Trier Stefan Döhn, mä well ee Mesure géint onerlaabten Areese intensivéiert huet. Et wier awer an éischter Linn net drëms gaangen, fir Coronavirus-Infizéierter aus dem Verkéier ze zéien. Vill méi hätt een nieft de Kontrolle vun Areesen och gekuckt, ob een am Eenzelfall Persounen, déi sech ugestach hunn, detektéiere kéint. Am Kader vun den Areeskontrollen soll och an de nächsten Deeg eng stationär Kontrollstatioun op der Tréier Autobunn A 64 gemaach ginn. All Autoen mussen iwwert de Parking Markusbierg fueren.