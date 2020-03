Wärend déi ganz Welt iwwert de Coronavirus schwätzt, geréit eng aner Ëmweltkatastroph komplett an den Hannergrond. Dobäi gëtt dës ëmmer méi schlëmm.

D'Heespréngerplo am Oste vun Afrika breet sech ëmmer weider aus. D'Insekte falen iwwer d'Planzen hier an zerstéiere bannent kierzter Zäit ganz Felder. Wann een d'Situatioun net géing an de Grëff kréien, da wären de Vereenten Natiounen no an der Regioun knapp 25 Millioune Mënsche vun enger Hongersnout bedrot.

Der Welthongerhëllef no sinn elo schonn 10 Millioune Mënschen an de betraffene Länner vun enger uerger Hongerkris betraff.

Den däitsche Minister fir Entwécklung huet d'Situatioun a Kenia an an aneren ostafrikanesche Länner als déi "gréisst Plo zanter Joerzéngte" bezeechent.

Der UN-Landwirtschaftsorganisatioun no ass et dee schlëmmsten Ausbroch vun Heesprénger zanter 25 Joer an Ethiopien a Somalia an zanter 70 Joer a Kenia. Och Eritrea, Uganda, Dschibuti, Tansania, de Sudan, Südsudan an de Kongo kämpfen am Moment géint dës Déieren.