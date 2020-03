Zu Tréier huet e Samschdeg de Moien e maskéierte Mann eng grouss Quincaillerie iwwerfall.

De Mann hat eng Pistoul a war maskéiert. Hien huet dem Personal gedreet a wollt Geld.



E Client huet den Täter drop opmierksam gemaach, datt seng Waff eng falsch wier. Deen huet doropshin zweemol geschoss an ass fort gelaf, ouni säi Rucksak mat de Suen.



Passante sinn dem Mann nogelaf an dee konnt gestallt ginn. Et war effektiv eng falsch Waff.

Beim Virfall an der Nikolaus Theis Strasse goufen e puer Leit liicht verwonnt.