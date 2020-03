Der Kanadierin an dem Italiener gwet et gesondheetlech gutt. Si goufen an hir Heemechtslänner zeréckbruecht.

Eng kanadesch Fra an hiren italienesche Partner, déi allebéid viru 15 Méint a Burkina Faso vu Milizen entfouert goufen, ass eng Flucht gelongen a si goufe gesond a monter am Nordweste vu Mali vun der Minusma, der UNO-Missioun a Mali, erëmfonnt.