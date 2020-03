Aktuell zirkuléieren immens vill Nouvellen iwwert d'Wierkung vun Ibuprofen op d'Symptomer vum Coronavirus. Experte si sech dobäi alles anescht wéi eens.

Net just de Coronavirus verbreet sech wei e Laf-Feier ma och Fake-News maachen d'Ronn a veronsécheren d'Leit. Déi Medezinesch Universitéit vu Wien huet e Samschdeg op eng Falschmeldung op Whatsapp reagéiert. Do erkläert eng Fra an engem Sproochmessage, dass Fuerschungsresultater vun der Uni Wien géingen beweisen, dass sech d'Symptomer vum Virus duerch Anhuele vun Ibuprofen géinge verstäerken. Dat si Fake-News, stellt d'Uni kloer.

Si dementéiert net d'Resultater u sech, mä d'Existenz vun der Fuerschung.

Achtung, bei den derzeit kursierenden WhatsApp-Text- und Sprachnachrichten rund um angebliche Forschungsergebnisse der "Wiener Uniklinik" zu einem Zusammenhang zwischen Ibuprofen und Covid19 handelt es sich um #FakeNews, die in keinerlei Verbindung mit der #MedUniWien stehen. — MedUni Wien (@MedUni_Wien) March 14, 2020

D'Medizinesch Universitéit verweist dann och op en Interview zu deem Sujet, an deem kloer ervirgeet, dass et sech bei der ganzer Diskussioun ëm "Meenungen" handelt, an net ëm "Fakten". Et géife keng wëssenschaftlech Beweiser ginn, dass Bluttdrockmëttel en Afloss op de Covid-19 hätten.

A Frankräich huet de Gesondheetsminister Olivier Véran iwwerdeems getweet, dass eventuell d'Anhuele vun Anti-Inflammatoiren wéi Ibuprufen a Cortison kéint e Facteur sinn, fir d'Infektioun mam Corona ze verschlëmmeren. Wann ee Féiwer hätt, sollt ee léiwer op Paracetamol zeréckgräifen. Am Zweiwelsfall soll een den Dokter aschalten.