D'éisträichesch Regierung wëll mat drastesche Mesuren d'Ausbreedung vum Coronavirus stoppen. Fir iwwer 5 Mënschen op enger Plaz gëllt Versammlungsverbuet.

De Bundeskanzler Sebastian Kurz huet gesot, et géif just nach 3 Grënn d'Haus ze verloossen: Op d'Aarbecht kommen, akafe goen an anere Leit ze hëllefen.

Vun enger Ausgangsspär wollt de Kurz awer net schwätzen. Basis fir d'Moossname gëtt e Sondergesetz, dat d'Parlament nach e Sonndeg ofseene wëll.

D'Versammlungsfräiheet gëtt awer massiv ageschränkt. Op enger Plaz solle sech net méi wéi 5 Leit treffen. Sport- a Spillplaze mussen zoubleiwen, Restaurante bleiwe vun en Dënschdeg u komplett zou. Sportsveräiner sollen och ophalen Training ofzehalen.

Butteker déi net onbedéngt mussen op hunn, bleiwen um Méindeg zou. D'Verfleegung vun der Bëvelkerung duerch Supermarchéen a Liwwerdéngschter bleift awer assuréiert.

Bis e Samschdeg waren a ganz Éisträich 800 Persoune mam Coronavirus infizéiert. Eng Persoun ass bis ewell gestuerwen.