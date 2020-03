An den USA gouf den amerikanesche President Donald Trump elo negativ op de Coronavirus getest.

Ugangs wollt hie sech net testen loossen, mä well hien a Kontakt war mat 2 Infizéierten an duerch den ëffentlechen Drock, huet hien dunn noginn. D'Resultat war wéi gesot negativ, also Entwarnung.

Donieft sollen elo d'Virwale vun den Demokraten an den Republikaner am Bundesstaat Georgia, déi fir den 24. Mäerz geplangt waren, verréckelt ginn. Viraussiichtlech op den 19. Mee. Am Louisiane goufe se schonn op den 20. Juni verréckelt. Bei de Republikaner steet jo den US-President Donald Trump als Kandidat fest, ma bei den Demokraten bleift d'Course spannend tëscht dem Joe Biden an dem Bernie Sanders, woubäi de Biden awer schonn eng zimmlech grouss Avance huet.