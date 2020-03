Zanter e Sonndeg de Moie sinn 47,7 Millioune Fransousen opgeruff bei de Gemengewalen ofzestëmmen.

D'Walbüroe sinn um 8 Auer opgaangen a bleiwen, jee no Gemeng, bis 18, 19 oder 20 Auer den Owend op.

De Premier Edouard huet um 8.15 Auer zu Havre seng Stëmm ofginn.

Duerch déi aktuell Situatioun ëm de Coronavirus, riskéiert et en neie Rekord bei der Abstentioun ze ginn dëst Joer. Den zweeten Tour ass fir den 22. Mäerz geplangt. Ob deen awer esou kann duerchgefouert ginn, ass alles anescht wéi sécher.

Et goufen immens vill Stëmmen, déi gefuerdert hunn, dass och den 1. Tour sollt verréckelt ginn. Deem ass een awer net nokomm.

An de Walbüroe gi wéinst de Infektiounsgefor dann och speziell Mesurë getraff, fir de Risiko ze limitéieren. Eeler Wieler dierfe fir d'éischt wiele goen, et gëtt e Mindestofstand an et steet Desinfektiounsgel prett.