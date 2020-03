Wéi et an däitsche Medien heescht, solle vun e Méindeg de Moien 8 Auer un d'Grenzen zu Frankräich, Éisträich an der Schwäiz zougemaach ginn.

D'Bundeskanzlerin soll sech an enger Telefonskonferenz mam bayresche Ministerpresident Markus Söder, dem Bundesinneminister Horst Seehofer, dem Ministerpresident vu Baden-Württemberg Winfried Kretschmann an dem Ministerpresident aus dem Saarland Tobias Hans doropper gëeenegt hunn. Vun e Méindeg 8 Auer u sollen domadder d'Grenzen zu Frankräich, Éisträich an der Schwäiz zougemaach ginn. Pendler solle weiderhin d'Grenze passéieren däerfen an och Camione mat Wueren däerfe weider zirkuléieren.