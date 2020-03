Hien huet dofir d'Ënnerstëtzung vun 61 Parlamentarier krut. Säi politeschen Konkurrent, den aktuellen Premier Netanjahu, hat der 58 hannert sech.

Virun zwou Wochen waren an Israel déi drëtt Parlamentswale bannent engem Joer. Et gouf erëm kee klore Vainqueur, wat et nees wäert schwéier maachen eng Regierung op d'Been ze stellen.