Op d'mannst 15 Doudeger an e sëllege Blesséierter. Dat ass de Bilan no enger Gasexplosioun zu Lagos an Nigeria.

Ausléiser vum Ongléck soll e Camion gewiescht sinn, deen a Gasfläsche gerannt ass. Ronn 50 Gebaier goufe komplett zerstéiert. D'Explosioun huet e Groussbrand ausgeléist, bei deem och e sëllege Camionen, Autoen a Motorrieder verbrannt sinn.